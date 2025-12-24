В Москве увеличат штрафы за безбилетный проезд до пяти тысяч рублей

Депутаты Московской городской думы одобрили повышение штрафа за отсутствие билета в наземном транспорте столицы с двух до пяти тысяч рублей. Решение приняли во время городского парламента, сообщил ТАСС .

«Безбилетный проезд, в том числе неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, в наземном транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей», — заявили в тексте законопроекта.

Также перевозка в наземном общественном транспорте ручной клади, габариты или количество которой превышают допустимые бесплатные нормы, будет караться для пассажиров штрафом в тысячу рублей за каждое такое место.

Это касается городского общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, автобусов), а также междугороднего автотранспорта и электрического транспорта, работающего на регулярных пригородных маршрутах, которые начинаются в Москве.

Ранее ГД приняла в третьем чтении закон, который позволяет столичному правительству вводить платные зоны для проезда машин. Такие меры позволят снизить загрязнение воздуха и сократить количество пробок.