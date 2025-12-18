Власти Москвы смогут вводить платные зоны для проезда

Госдума приняла закон о праве Москвы и «Сириуса» ввести платные зоны для проезда

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий столичным властям и федеральной территории «Сириус» вводить платные зоны для проезда транспортных средств. Поправки внесли в закон «Об автомобильных дорогах» .

Власти «Сириуса» теперь смогут самостоятельно определить оператора платной зоны, методику расчета платы за проезд, стоимость проезда, предусмотреть льготы и порядок оплаты. Это должно обеспечить комфортные условия проживания, снизить нагрузку на инфраструктуру и улучшить санитарное состояние.

В Москве эти меры позволят снизить загрязнение воздуха и уменьшить пробки. Новый закон позволит разделить понятия «парковка» и «въезд», а также ввести гибкие льготы.

«Меры, описанные в законопроекте, могут использоваться для нормативного регулирования в Сколково и Москва-Сити. В этих зонах, по факту, уже используется механизм платных зон», — сообщил ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ранее председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что участки трассы М-12, протянутые от Казани к Дюртелям, после ввода в эксплуатацию переведут в платный режим.