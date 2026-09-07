В Москве на Бутовской линии метро приостановили движение из-за человека на путях

Утром 7 сентября на Бутовской линии столичного метро от станции «Бунинская аллея» до станции «Бульвар Адмирала Ушакова» временно приостанавливали движение. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

«На Бутовской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — заявили в ведомстве в 08:02 по московскому времени.

К 08:58 движение удалось восстановить, к 09:15 его вернули в график.

«Если вы опоздали на работу или учебу, можете получить справку об опоздании оперативно в электронном виде на сайте метро», — добавили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что в столице запустили движение по новой Рублево-Архангельской линии метро. В церемонии открытия приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.