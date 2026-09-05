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    Путин и Собянин открыли движение по Рублево-Архангельской линии метро

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве запустили движение по новой Рублево-Архангельской линии метро, в церемонии открытия приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Сейчас доступен участок ветки от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Все системы новой линии прошли комплексную обкатку и настройку.

    В дальнейшем линия свяжет два крупнейших деловых квартала города — Москва-Сити и СберСити. Второй и третий участки до станции «Липовая роща» и затем до «Новорижской» планируется запустить в 2027 году.

    Президент поздравил и поблагодарил строителей и работников метрополитена. По его команде первые поезда отправились в рейс.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с областными центрами и крупными городами 10 соседних регионов.