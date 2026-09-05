Путин и Собянин открыли движение по Рублево-Архангельской линии метро

В Москве запустили движение по новой Рублево-Архангельской линии метро, в церемонии открытия приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сейчас доступен участок ветки от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Все системы новой линии прошли комплексную обкатку и настройку.

В дальнейшем линия свяжет два крупнейших деловых квартала города — Москва-Сити и СберСити. Второй и третий участки до станции «Липовая роща» и затем до «Новорижской» планируется запустить в 2027 году.

Президент поздравил и поблагодарил строителей и работников метрополитена. По его команде первые поезда отправились в рейс.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие годы скоростное сообщение свяжет столицу с областными центрами и крупными городами 10 соседних регионов.