В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте | 360°

Транспорт 19 мая 2024, 13:31 В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте РИА «Новости»

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Стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, самым выгодным способом оплаты разовой поездки останется биометрия.

Специалисты скорректировали тарифы, чтобы столичные пассажиры продолжили пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом.

С 2011 по 2024 годы тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Что нового?

В среднем стоимость поездки по билетам «Единый» изменится менее чем на два рубля. Самым выгодным останется проезд по биометрии — он обойдется пассажиру в 53 рубля.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Еще одна приятная новость для москвичей: регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон. Стоимость одной поездки снизится на 20-50 рублей. Жители и гости столицы смогут бесплатно пользоваться речным транспортом по «Единому» билету на 30 дней.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Без изменений

Пассажиры также будут бесплатно пересаживаться в наземном транспорте по картам «Тройка», если они привязаны в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

«Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области», — добавили в пресс-службе, говоря об оставшихся без изменения условиях.

Ранее водный маршрут запустили от городского округа Химки до Северного речного вокзала. Теплоход «850 лет Москве» курсирует до столицы ежедневно до 10 ноября. Первый рейс по расписанию начинается в девять утра, время в пути — 25 минут.