Речные рейсы до Северного речного вокзала запустили в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:19 Речные рейсы до Северного речного вокзала запустили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Водный маршрут запустили от городского округа Химки до Северного речного вокзала. Теплоход «850 лет Москве» курсирует до столицы каждый день до 10 ноября.

Жители Химок смогут добраться до Северного речного вокзала от причала «Химки» за 25 минут. Первый рейс по расписанию начинается в девять утра. Ежедневно судно делает восемь рейсов в каждую сторону. Скорость теплохода достигает 15 км/час. На судне могут разместиться до 150 пассажиров.

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«Теплоход оснащен всеми современными средствами контроля и безопасности пассажиров. Он регулярно проходит все необходимые проверки со стороны соответствующих надзорных органов. Кроме того, здесь реализован контроль организатора маршрута», — рассказал начальник отдела безопасности речного транспорта филиала службы речного транспорта ГУБ «Мосгортранс» Алексей Хозяинов.

Оплатить проезд на речном трамвае можно банковской картой или по «Тройке» в кассе причала. Детям до семи лет разрешено кататься бесплатно.

«Открытие маршрута, связывающего Северный речной вокзал и Химки, расширяет возможности горожан и облегчает их поездки в столицу. Разнообразие общественного транспорта играет важную роль в развитии города, обеспечивая его жителям и гостям удобство и доступность», — рассказал муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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