В Москве изменились тарифы на проезд по «Тройке»

Со 2 января в Москве повысилась плата за проезд в общественном транспорте по карте «Тройка», билетам «Единый» и «90 минут». Об этом сообщила пресс-служба дептранса.

Поездка по карте «Тройка», билету «Кошелек» на метро, наземном городском пассажирском транспорте и МЦД обойдется в 63 рубля, по билету «90 минут» — в 94 рубля. Безлимитный проезд по «Тройке» на сутки подорожал до 365 рублей, на три дня — до 700 рублей, на месяц — до 3070 рублей, на три месяца — до 7430 рублей.

За одну поездку по билету «Единый» придется заплатить 75 рублей, за две — 150 рублей, за безлимит на год — 22 тысячи рублей. Его стоимость на 30 и 90 дней составила 3750 рублей и 9600 рублей соответственно.

По итогам 2024 года пассажиры одного только перевозчика «Мострансавто» совершили 488 миллионов поездок. Это на 15% больше, чем годом ранее.