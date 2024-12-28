Пассажиры «Мострансавто» совершили более 488 миллионов поездок с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 488 миллионов поездок с начала года. Это на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего поездок пассажиры компании совершили при помощи социальных карт, рассказали в региональном Минтрансе. Таким способом провели 229 миллионов операций.

Еще более 156 миллионов пришлось на банковские и 102 миллиона — на транспортные карты.

Самым востребованным маршрутам по итогам года стал № 10 в Королеве. Им воспользовались свыше 69 миллионов раз. Еще 51,4 миллиона поездок насчитали на автобусах № 5 в Подольске и 51,3 миллиона — на МАП № 8 в Химках.

В компании добавили, что пассажиры могут оплачивать проезд при помощи банковских, транспортных и социальных карт.