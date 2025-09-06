Мантуров назвал сроки начала сборки автомобиля «Волга» на ГАЗ

Группа ГАЗ планирует к весне 2026 года приступить к первым этапам сборки и производства автомобилей «Волга». Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, написал ТАСС .

«Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», — сказал он.

Возможность привлечения к производству китайских партнеров Мантуров комментировать не стал.

Ранее вице-премьер неоднократно анонсировал возрождение бренда. В 2022 году он говорил о планах выпуска «Волги», в 2023-м называл вероятным запуск к лету 2024 года. В мае 2024 года Мантуров уточнял, что производство может быть организовано на площадке Нижегородского автокластера, где проект вела компания «Производство легковых автомобилей».

В мае 2024 года на конференции ЦИПР представили три модификации: седан VOLGA С40 и кроссоверы VOLGA К30 и VOLGA К40.