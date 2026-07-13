В Курской области ввели ряд ограничений по работе АЗС с 15 июля

Хинштейн: в Курской области ввели заправку машин по четным и нечетным дням

Власти Курской области ввели ряд ограничений по работе АЗС в регионе на фоне варварских обстрелов ВСУ. Об этом губернатор Александр Хинштейн написал в соцсети «ВКонтакте» .

Глава региона напомнил, что за минувшую неделю ВСУ нанесли пять ударов по заправкам, причем намеренно целясь в места массового скопления людей. В связи с этим региональный оперштаб ввел ряд ограничений с 00:00 15 июля.

«По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1,3,5,7,9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр — 2,4,6,8 и нуля», — уточнил Хинштейн.

Он добавил, что правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации машины. Ограничения не распространятся на спецтранспорт и машины оперативных служб.

Ранее зампред правительства России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива в регионы.