В Куркино построят две станции метро

Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена продлят до Куркино, там построят две новые станции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и учениками новой школы, открытой в этом районе, его процитировал ТАСС .

«Мы приняли решение о строительстве метрополитена от „Планерной“ до Куркино, и теперь этот район будет интегрирован в московскую сеть метрополитена», — отметил глава столицы.

Проектные названия новыз станций — «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Собянин отметил, что на разработку проекта понадобится три-четыре года.

Он добавил, что продление линии улучшит транспортное обслуживание для 350 тысяч человек — жителей Куркино, Химок, Красногорска. Сейчас путь до ближайших станций «Планерная» и «Ховрино» занимает не менее получаса.

Ранее Собянин заявил, что развитие Центрального транспортного узла создаст новое качество жизни для более чем 30 миллионов жителей столицы, Подмосковья и сопредельных регионов.