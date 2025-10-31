В Краснодарском крае объяснили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Решение о введении с 3 ноября ограничений на проезд электромобилей и гибридных машин по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края приняли по рекомендации антитеррористической комиссии. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

Ранее оперативный штаб края информировал, что губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о запрете движения таких транспортных средств на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост (с 134-го по 145-й километр).

В администрации уточнили, что запрет вводится именно по линии антитеррористической безопасности. При этом для водителей предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).