Проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту запретили с 3 ноября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, согласно которому гибридные автомобили и электромобили не смогут заезжать на Крымский мост со стороны Таманского полуострова. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Теперь, чтобы водителям таких машин попасть в Крым, им, как и водителям большегрузов, необходимо будет проехать по сухопутному маршруту через новые регионы из Таганрога в Джанкой.

В сентябре журналист Life испытал новую трассу «Новороссия». Его поразили качество покрытия и скорость восстановления городов, затронутых боевыми действиями. По его словам, такой путь длиннее, чем через Крымский мост, но может подкупить мягким климатом и живописными видами.