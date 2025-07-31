В Госдуме выступили с инициативой о защите мотоциклистов на дорогах

Обустройство российских дорог необходимо сделать удобнее для мотоциклистов. С таким предложением к министру транспорта России Андрею Никитину обратился депутат думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Копия заявления есть в распоряжении 360.ru.

Он заявил, что установленные вдоль дорог тросовые отбойники стали настоящей ловушкой для мотоциклистов, которые при аварии падают на отбойник и получают смертельные раны. В качестве меры предосторожности депутат предложил оградить отбойники металлической полосой.

Еще одну опасность для водителей мотоциклов представляет материал дорожной разметки, который остается скользким даже в сухую погоду.

«Толщина такого покрытия иногда доходит трех сантиметров. При наезде на такую разметку, особенно при мокром дорожном покрытии, мотоцикл даже на малой скорости может сорваться в занос и привести к падению мотоциклиста и к ДТП с тяжкими последствиями», — написал Гусев.

В качестве альтернативы он предложил использовать абразивные материалы для нанесения дорожной разметки.

Ранее депутат Дмитрий Гусев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об оснащении автобусов кондиционерами для регионов, где летом температура повышается до +30 градусов и выше. Автор инициативы подчеркнул, что поездки на общественном транспорте должны стать комфортными для пассажиров.