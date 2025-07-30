Кондиционеры захотели сделать обязательными в российских автобусах

Российские автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, необходимо обязательно оснащать системами кондиционирования и обогрева. Об этом в разговоре с 360.ru заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Законопроект, направленный на повышение комфорта в общественном транспорте, совместно с Гусевым разрабатывали Федот Тумусов, Геннадий Семигин, Станислав Наумов и Ярослав Нилов.

«Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. <…> Наш законопроект — спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России», — отметил Гусев.

Согласно предложенной депутатами инициативе, в автобусах, которые рассчитаны на перевозку 22 и более пассажиров, нужно обязательно устанавливать системы кондиционирования и обогрева мощностью не менее 20 киловатт, а также усилить контроль за наличием климатических систем.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта.