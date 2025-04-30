Тротуары превратились в трассы. В России призвали ввести аналог Fan-ID для самокатчиков

Чтобы снизить количество ДТП с самокатами, необходимо ввести личный цифровой идентификатор по аналогии с Fan-ID. Об этом 360.ru заявил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

По его словам, оформление самокат-ID следует сделать доступным через портал «Госуслуги». Ярошенко предложил давать сертификат только тем, кто изучит специальный онлайн-курс и пройдет тест на знание ПДД. Самокатчиков без ID он призвал штрафовать на сумму в 300 тысяч рублей.

«С 12 лет самокат-ID оформляется через аккаунт родителей, которые несут за ребенка юридическую ответственность. С 14 лет — самостоятельное получение. С 18 — полный доступ, включая прокат», — отметил политолог.

Если горожанин нарушил ПДД, то сумма штрафа должна составить от 50 до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении человека следует лишить сертификата, считает эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас на самокатах ездят дети и пьяные, хотя этот транспорт разгоняется до 25 километров в час и «врезается, как мотоцикл».