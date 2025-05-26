В Госдуме призвали усилить проверки работы кондиционеров в общественном транспорте

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в министерство транспорта Краснодарского края и к главе Краснодара Евгению Наумову с предложением об организации проверок кондиционеров в общественном транспорте. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе депутата.

«Прошу вас организовать проверку всех транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках, на предмет наличия и исправности систем кондиционирования, а также соблюдения санитарных норм в салонах», — говорится в тексте направленных писем.

По словам депутата, эта мера необходима для того, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров в период аномально жаркого лета с температурами воздуха, превышающими климатические нормы.

«Хочется, чтобы поездки были комфортными, а не испытанием на выносливость. <… > Отсутствие или неисправность кондиционеров в жаркий период может привести к ухудшению самочувствия пассажиров, особенно пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями», — пояснил Гусев.

Ранее метеорологи предупредили о рекордной жаре в России летом 2025 года. По оценкам специалистов, температура воздуха будет выше нормы, в то время как осадков прогнозируется мало.