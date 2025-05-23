Метеорологи предупредили о рекордной жаре в России летом 2025 года

Специалисты прогнозируют, что лето 2025 года в России будет аномально жарким и засушливым. По информации «Яндекс Погоды», температура воздуха в летние месяцы может превысить привычные показатели на 2–3 градуса. Особенно сильно это почувствуют жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, написали «7Дней» .

Рекордно высокие температуры также ожидаются в Краснодарском крае и Ростовской области. В этих регионах июль может стать самым жарким месяцем за последние три десятилетия. Даже в Арктике прогнозируется аномальное тепло, особенно в акваториях Карского моря и на побережье Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, метеорологи предсказывают значительное уменьшение количества осадков. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других регионах центральной части России ожидается сухая погода.

«В Центральной России прогнозируется в 1,5 раза меньше осадков, чем обычно», — отмечают специалисты. В Ростовской области количество осадков может сократиться до 40 миллиметров, что в три раза меньше нормы.