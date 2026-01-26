Специалист «Мой юрист» Строков рассказал о получении компенсации за ДТП, произошедшего из-за гололеда

Специалист сервиса «Мой юрист» Никита Строков рассказал «Краснодарским известиям» о том, как правильно зафиксировать ДТП, произошедшее из-за гололеда, и в каких случаях можно потребовать компенсацию от дорожных служб.

В случае аварии из-за гололеда необходимо зафиксировать происшествие. Для этого можно вызвать ГИБДД или воспользоваться европротоколом, если ситуация позволяет.

Строков подчеркнул, что важно задокументировать состояние дорожного покрытия: сделать фотографии и видео места ДТП, погодных условий, а также обратить внимание на наличие наледи или других признаков плохого состояния дороги. Эти данные нужно указать в пояснениях и схеме ДТП.

Далее пострадавший должен обратиться в свою страховую компанию по полису ОСАГО. Выплата возможна, если есть виновник аварии, и она ограничена лимитами, установленными законом.

Если же авария произошла по вине дорожных служб, например, из-за несвоевременной обработки трассы, потерпевший может потребовать компенсацию от администрации или подрядчика, ответственного за содержание участка.

Для этого нужно подать претензию в адрес местной администрации. В случае неудовлетворения претензии — обратиться в суд с исковым заявлением. При подаче иска необходимо доказать не только факт ДТП, но и связь между плохим состоянием дороги и аварией. Суд также оценит, соблюдал ли водитель правила и выбрал ли безопасную скорость в условиях гололеда.

Если суд установит вину дорожных служб, пострадавшему может быть присуждена компенсация за ремонт автомобиля, вред здоровью или другие убытки.