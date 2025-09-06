В Госдуме призвали изменить правила возврата авиабилетов

Авиакомпании следует обязать в полном объеме возвращать пассажирам деньги за билеты, если их сдали в течении 14 дней со дня покупки. Об этом 360.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Он направил министру транспорта Андрею Никитину письмо с просьбой изменить правила возврата. Соавтором инициативы выступила депутат Яна Лантратова.

По словам Миронова, исключением для возврата денег могут стать случаи, когда билеты приобрели по специальным промотарифам с особыми условиями. Депутат добавил, что авиакомпании зачастую удерживают внушительные суммы, из-за чего граждане жалуются в Роспотребнадзор.

«Это составляет одну из лидирующих категорий обращений в сфере транспортных услуг, а финансовые потери пассажиров исчисляются миллиардами рублей», — подчеркнул парламентарий.

Особенно остро проблема встала на фоне массовых сбоев в работе аэропортов — многим пассажирам пришлось сдавать билеты и пересаживаться на другой транспорт.

«В таких случаях пассажиры должны иметь возможность возвращать деньги за билет в максимально короткие сроки — в течение 1-2 дней», — уточнил Миронов.

