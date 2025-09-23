В Госдуме предложили запустить программу обмена автохлама на новые машины

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить государственную программу по обмену старых машин на новые российские. С обращением депутата к премьер-министру Михаилу Мишустину ознакомилось РИА «Новости» .

Миронов предложил Мишустину запустить госпограмму «Новый автомобиль — каждой семье». В ее рамках владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию, получив сертификат на покупку новых отечественных автомобилей. Его можно будет использовать как первоначальный взнос.

Депутат отметил, что государство не только поможет россиянам обновить личный автотранспорт, но и поддержит отечественных автопроизводителей. В частности, чтобы приобрести машины марок ГАЗ и ВАЗ.

Миронов отметил, что для отдельных категорий граждан можно установить дополнительные льготы. Речь идет о многодетных семьях, регионах Крайнего Севера и жителях новых территорий России.

Кроме того, Миронов заявил РИА «Новости», что очень рассчитывает на конструктивное сотрудничество с правительством.

«Предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях», — отметил он.

Ранее автоэксперт Андрей Тростин рассказал, что российские водители стали выбирать японские автомобили вместо китайских.