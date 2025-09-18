Автоэксперт Тростин заметил, что предпочтения российских водителей меняются в пользу японских авто

Автоэксперт Андрей Тростин в беседе с изданием «Постньюс» отметил, что российские автолюбители начинают предпочитать японские автомобили китайским.

Среди причин — высокая подверженность коррозии китайских машин из-за меньшей толщины металла кузовных панелей, а также недостаточная надежность, которая делает авто непредсказуемыми в использовании.

«Россиян вынужденно „женили“ на китайском автопроме ввиду того, что конкуренции на рынке уже не было», — сказал он.

Тростин добавил, что на российский рынок поставляются бюджетные модели с более низким качеством. По его мнению, оценивать реальный уровень автопрома Китая по машинам на российских дорогах некорректно.