В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% при оплате штрафа за нарушение ПДД

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть скидку в 50% для тех, кто быстро оплачивает штрафы за нарушение ПДД. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

Депутат напомнил, что с 1 января объем скидки снизили до 25%, при этом оплатить штраф в льготном режиме теперь можно дольше — не 20 дней, как было ранее, а 30.

«Это предложение в автомобильной среде, с учетом того безумия, которое творится с камерами фото- и видеофиксации, воспринимается негативно. И градус социальной напряженности вырос: серьезная нагрузка на кошельки автомобилистов. Это все, конечно, людей за рулем злит», — подчеркнул Нилов.

Он предложил сохранить скидку 25% для тех, кто оплачивает с 21-го по 30-й день.

В мае в Минфине подготовили проект изменений в бюджет со значительно увеличенным планом по сбору штрафов с водителей.