Российский бюджет пополнится в восемь раз больше за счет нарушителей ПДД

В Минфине подготовили проект изменений в бюджет на текущий год, содержащий в себе информацию о резком увеличении плана по сумме штрафов, взысканных с российских водителей за нарушение ПДД. Об этом сообщило издание «Ведомости» .

«Штрафы водителей, нарушивших правила дорожного движения, существенно пополнят российскую казну: вместо запланированных 6,4 миллиарда рублей Минфин прогнозирует сумму в 52,8 миллиарда рублей», — рассказали журналисты.

Восьмикратный рост плана связан с тем, что с 1 января 2025 года в России значительно изменилась вилка штрафов за различные правонарушения. Например, водители, превысившие скорость, обязаны заплатить 750-7500 рублей вместо 500-5000 рублей.

Кроме того, изменения затронули и систему льготной оплаты. Если раньше полученный штраф автомобилисты могли оплатить со скидкой 50% в течении 30 дней, то сейчас им дается 20 дней на оплату со скидкой 25%.

Ранее стало известно, что ГАИ могут дать полномочия по аннулированию и отзыву водительских прав по медицинским показаниям. Среди них — ухудшение зрения, проблемы с сердцем, шизофрения и ее подвиды, невротические заболевания и прием некоторых препаратов и другие. Поправки могут вступить в силу уже с 1 марта 2026 года.