В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам

Мотоциклистам следует разрешить передвигаться по полосам для общественного транспорта, которые часто пустуют. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий рассказал 360.ru, что полосы общественного транспорта порой пустуют даже в час пик. Он выразил уверенность, что по таким участкам трассы можно разрешить ездить мотоциклам, чтобы разгрузить дороги.

«Своим присутствием они не будут создавать каких-либо препятствий для движения общественного транспорта. Я не видел ни разу в жизни пробку из мотоциклов», — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что мопеды занимают мало места и являются сезонным транспортом, поэтому их использование на выделенных полосах всем облегчит жизнь.

«Предложения направлены в правительство для того, чтобы МВД и Минтранс совместно изучили возможность корректировки правил дорожного движения», — сообщил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы призвали ввести систему компенсации ущерба от затоплений для владельцев автомобилей. Они напомнили, что россияне зачастую несут значительные материальные убытки, однако ОСАГО не покрывает ущерб от природных катаклизмов.