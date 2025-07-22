Депутаты предложили включить в ОСАГО компенсацию ущерба за затопленные из-за ливней авто

В России предложили ввести систему компенсации ущерба от затоплений для владельцев автомобилей. Письмо с этой инициативой направили в правительство, его авторами стали депутаты Ярослав Самылин, Антон Ткачев, Георгий Арапов и другие. С копией документа ознакомился сайт KP.RU .

«Массовое подтопление автомобилей нередко приводит к серьезным поломкам, повреждениям и даже полной утрате работоспособности транспорта. В результате граждане несут значительные материальные убытки», — отметили инициаторы.

Депутаты партии «Новые люди» считают, что одной из причин проблемы является плохое состояние ливневых канализаций. Из-за перегруженных систем на дорогах и парковках образуются глубокие лужи и происходят затопления.

ОСАГО не покрывает ущерб от природных катаклизмов, добавили авторы законопроекта. Страховка защищает только от ответственности перед другими участниками движения. Депутаты предлагают включить компенсации за ущерб от стихии в обязательное страхование.