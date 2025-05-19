В Госдуме предложили частично зафиксировать цены на билеты на поезда

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, отменяющий динамическое ценообразование на железнодорожные билеты для части категорий пассажиров. Документ поступил в распоряжении 360.ru.

«Накануне отправления билеты стоят дорого, а поездка в праздничные дни из-за сезонных коэффициентов и надбавок часто становится не по карману студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам и гражданам с низкими доходами», — заявил депутат.

Для этих категорий, по его словам, можно было бы устанавливать цены исходя из рентабельности перевозок, но с маржой не более 10%. Он добавил, что такая мера укрепит доверие общества к государственным механизмам регулирования деятельности естественных монополий, к которым относятся РЖД.

В самой компании-перевозчике воздержались от комментариев, заявив, что сначала хотят разобраться во всех деталях такого предложения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба постановила, что цена в девять тысяч рублей за билет на ВСМ Москва — Санкт-Петербург была бы конкурентной.