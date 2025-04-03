Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала «конкурентной» стоимость проезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы ФАС Геннадий Магазинов.

«Мы полагаем, что ценообразование будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф „шаттл“, рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 „Нева“», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд по ВСМ обойдется пассажирам в пределах 10 тысяч рублей.

Первая высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Добраться из одного города в другой можно будет чуть больше, чем за два часа.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что поставки первого состава для ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоятся в конце 2026 года — начале 2027 года. По его словам, до 2030 планируется поставить около 30 высокоскоростных составов.