В ГД указали на ошибку в идее о бесплатных парковках многодетным
Бессараб: решение о бесплатных парковках для многодетных примут муниципалитеты
Право на предоставление бесплатных мест на муниципальных парковках многодетным семьям принимают местные парламенты. Если парковка частная, ее владелец должен получить компенсацию за счет бюджета населенного пункта. Об этом в комментарии 360.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так она оценила внесенный на рассмотрение правительства законопроект депутатами ЛДПР о закреплении права на бесплатное парковочное место для многодетных семей по всей России.
«Решение по муниципальным парковкам должны принимать городские думы или советы местных депутатов. Что касается частных парковок, то в этом случае владельцы должны или получать компенсацию из муниципального бюджета, или самостоятельно принимать решение о предоставлении такой льготы», — заявила Бессараб.
Депутат подчеркнула, что федеральные законодатели не вправе решать такие вопросы и распоряжаться бюджетами муниципалитетов.
«В Москве и Краснодаре парковки бесплатные для многодетных — решения местных властей. Каждый муниципалитет должен принять его самостоятельно. Сделать это желательно, и нужно рассказывать про это людям», — добавила парламентарий.
Она отметила, что часть муниципальных образований России приняла такое решение еще в 2024 году, но коллеги за этим не уследили.
Предложивший обеспечить бесплатными парковками многодетных по всей России лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это снизит финансовую нагрузку на семьи, а также обеспечит равенство россиян.
«Мы призываем кабмин разработать порядок, который будет регламентировать создание системы, позволяющей реализовать данное право в каждом уголке нашей страны», — заявил он.
В городском округе Люберцы с начала года организовали 11 парковок для участников специальной военной операции. Работу провели в рамках программы благоустройства и действующих в Подмосковье мер поддержки участников СВО и членов их семей.