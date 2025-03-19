В ГД предложили ввести скидку на транспортный налог для аккуратных водителей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с однопартийцами из партии «Новые люди» подготовил и направил в правительство законопроект, согласно которому для водителей без штрафов вводится скидка на транспортный налог. В распоряжении 360.ru появился проект закона.

Инициатива предполагает дополнение ч. 2 ст. 361.1 Налогового кодекса России пунктом о льготе в размере 50% от транспортного налога для водителей, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

В качестве финансового обоснования законотворцы указали, что увеличение числа граждан, соблюдающих ПДД закономерно приведет к уменьшению числа пострадавших в дорожных происшествиях и обращающихся за медицинской помощью в государственные учреждения, что позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам предъявлять паспорт в цифровом формате через «Госуслуги» при прохождении контроля в аэропортах на внутренних рейсах.