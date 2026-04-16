В ГД предложили сообщать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги»

ЛДПР выступила с инициативой обязать службы эвакуации уведомлять владельцев автомобилей о задержании транспортных средств через портал «Госуслуги». Документ есть в распоряжении 360.ru.

С таким предложением лидер партии Леонид Слуцкий обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Действующая система оповещения неудобна для водителей. Сейчас автовладельцы часто узнают об эвакуации только при личном присутствии на месте или после получения протокола. В противном случае им приходится самостоятельно искать информацию, обзванивая ГИБДД, экстренные службы и штрафстоянки.

В ЛДПР предложили, чтобы уведомления приходили автоматически и содержали всю необходимую информацию — от причины эвакуации до точного адреса стоянки. Технические возможности для этого уже есть, поскольку соответствующие сервисы реализованы в системе «Госуслуги» и приложении «Госуслуги Авто».

Ранее власти Подмосковья предупредили, что автомобили, мешающие уборке снега во дворах, могут эвакуировать.