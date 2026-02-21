Юрист Горелов рассказал, что при уборке снега во дворе машину могут временно эвакуировать

Власти Московской области предупредили, что автомобили, мешающие уборке снега во дворах, могут быть эвакуированы на специализированные стоянки. Такие меры возможны в двух случаях, сообщил юрист Алексей Горелов в беседе с «Авторадио» .

По его словам, службы вправе отогнать автомобиль, размещенный в запрещенных местах.

«У меня машины стоят в соответствующих карманах. Но некоторые граждане ставят машины вторым или третьим рядом, либо на газоне, либо на каких-то других запрещенных территориях. Вот эти машины, которые мешают проезду непосредственно снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специальную штрафстоянку», — отметил эксперт.

Кроме того, если автомобиль находится на разрешенной стоянке, но все равно мешает работе спецтехники, его временно перемещают на несколько метров в сторону. После уборки снега машину возвращают на изначальное место, и владельцы даже не заметят, что произошла эвакуация.