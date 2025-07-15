В Елабуге запретили прокат электросамокатов

В Елабуге запретили прокат средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

В городском Исполнительном комитете отметили, что в Елабуге нет необходимой инфраструктуры, которая делала бы использование такого вида транспорта комфортным и безопасным. Речь шла о велодорожках, специальных полосах и соответствующей разметке с дорожными знаками.

Шеринговые сервисы СИМ попали под запрет на территории всего Елабужского района. Один из местных бизнесменов уже допустил нарушение и продолжил прокат. В итоге его самокаты отправили на штрафстоянку. Аналогичные меры будут применяться и к другим нарушителям.

Ранее стало известно, что аренду электросамокатов также запретили в Благовещенске. За отступление от правила ждет штраф в размере от двух до 100 тысяч рублей.