В Думе предложили выделить зоны для такси во дворах жилых домов

Необходимо ввести регулирование парковки такси во дворах жилых домов на городском уровне. Например, можно выделить специальные зоны для парковки такси рядом с жилыми домами, заявил в беседе с ТАСС первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

«Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант — выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами», — сказал Гусев.

Он обратил внимание на то, что водители такси часто оставляют свои автомобили во дворах, создавая неудобства для владельцев личных машин. При этом, как отметил депутат, и те, и другие имеют право на парковку на этой территории.

«Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей», — подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуме предложили избавить водителей такси по «детскому» тарифу от комиссионных сборов. По мнению депутатов, это поспособствует поддержке демографической ситуации в стране и продемонстрирует социальную ответственность компании. Однако автоэксперт Тарас Шевченко уверен, что запрет надбавок за детский тариф такси ничего не изменит.