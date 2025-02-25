«Пассажиры жертвуют безопасностью». Завышенные тарифы на такси не главная проблема?

Запрет надбавок за детский тариф такси, предложенный депутатами Госдумы, по факту не поможет россиянам экономить. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта Тарас Шевченко.

«Тариф устанавливает служба заказа такси, исходя только из своих ощущений. Как им хочется, такой тариф и будет. Будет дождик — будет один тариф. Будет снег — будет другой тариф. Будет две машины, а желающих уехать пятеро — появится еще один тариф и так далее. Детское кресло на это никак не влияет вообще», — выразил уверенность Шевченко.

Эксперт указал на необходимость вводить государственное регулирование, но на данном этапе это невозможно. Кроме того, по мнению Шевченко, детский тариф не та проблема, о которой нужно думать сейчас. Важнее безопасность пассажиров.

«Дело в том, что в такси настолько много проблем, что говорить о детском кресле очень несвоевременно. <…> Нам всем хочется, чтобы такси было безопасным, дешевым и доступным. Но, к сожалению, чем-то надо жертвовать. На сегодняшний день пассажиры жертвуют безопасностью за большие деньги. Ничего не изменится от того, что кто-то внес в Госдуму такое предложение», — подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предложили избавить водителей такси по детскому тарифу от комиссионных сборов. Авторы инициативы считают, что отмена комиссионных сборов станет вкладом в улучшение демографической ситуации в стране и подчеркнет социальную ответственность компании.