В Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

В Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов, перевозивших металлопрокат. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Авария произошла11 ноября на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая, на путях необщего пользования одного из транспортных предприятий. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте ведутся восстановительные работы.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета 1/3 Фото: Пресс-служба Следственного комитета 2/3 Фото: Пресс-служба Следственного комитета 3/3

Следственное управление организовало проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

По информации ведомства, рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части состава. Накануне сообщалось, что в Ленинградской области сошли с рельсов четыре вагона с щебнем. В итоге задержали два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.