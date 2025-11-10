Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области

В Ленинградской области сошли с рельсов четыре вагона с щебнем. В итоге задержали два пассажирских поезда и 17 грузовых составов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания», — заявили в ведомстве.

На место ЧП отправился Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Смоленской области грузовик влетел в товарный поезд на переезде между станциями Рудня и Голынки. В итоге с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Из-за ЧП начался пожар.

В результате случившегося пострадала локомотивная бригада, машиниста и его помощника отправили в больницу травмами средней тяжести.