В «Автодоре» предупредили о возможном подорожании проезда по платным трассам

«Автодор» рассматривает возможность увеличения стоимости проезда по принадлежащим ей платным дорогам в 2026 году. Об этом заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко, его процитировало ТАСС .

«В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем», — сказал Петушенко.

Он отметил, что чрезмерное повышение тарифа приведет к снижению трафика, поэтому решение об индексации примут взвешенно.

В прошлом году выручка от взимания платы за проезд достигла 140 миллиардов рублей. Доля трассы М-4 «Дон» в формировании доходов сократилась до 47%. Это связано с увеличением потока на М-11, М-12 и ЦКАД.

В декабре в Дмитровском округе открыли движение транспорта на 28 километре новой развязки ЦКАД. Это одна из самых больших дорожных строек в Московской области в 2025 году.