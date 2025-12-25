Движение транспорта открыли на новой развязке ЦКАД в Дмитрове

В Дмитровском округе открыли движение на 28 километре новой развязки ЦКАД. Это одна из самых масштабных дорожных строек в Подмосковье в 2025 году.

Сотрудники «Автодора» завершают обустройство инженерных сетей, устанавливают ограждения. Помимо развязки, подрядчик реконструировал участок автомобильной дороги А-107, построил переходно-скоростные полосы и разворотную петлю, установил три путепровода, укрепив фундамент искусственных сооружений с использованием призматических свай.

Новая развязка обеспечит связь ЦКАД с дорогой А-107 «Московское малое кольцо» в районе пересечения с Дмитровским шоссе. Благодаря этому удалось улучшить транспортную доступность для жителей близлежащих деревень и СНТ, увеличить пропускную способность трассы А-107.

Развязку оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением, чтобы отслеживать ситуацию на дороге, фиксировать изменения погоды и предупреждать об этом водителей.