В августе импорт китайских грузовиков в Россию сократился втрое

В августе импорт китайских грузовиков в Россию резко упал. Это произошло после того, как запретили ввозить машины четырех марок. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с данными китайской таможни.

Росстандарт в конце июля запретил импорт в Россию некоторых китайских грузовиков и их шасси. Под запрет попали марки Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Причина — обнаруженные нарушения, которые могут угрожать безопасности на дороге. Это касается как водителей, так и других участников движения, включая пешеходов.

В конце лета импорт китайских грузовиков сократился до 34,5 миллиона долларов, что значительно меньше показателя предыдущего месяца — 108,4 миллиона. Это минимальный уровень с февраля 2025 года.

За первые восемь месяцев импорт упал в 4,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году он составил всего 437,4 миллиона долларов, тогда как годом ранее достиг 1,8 миллиарда.

