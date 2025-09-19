Почти 18 тысяч седанов Geely отзывают по всей России из-за риска дефектов

Машины проверят на состояние топливного бака, их также отзывают для замены крышек из-за возможных топливных дефектов. Речь идет об авто, проданных с ноября 2023 года по настоящее время.

На некоторых машинах может некорректно работать клапан вентиляции, что приводит к появлению вакуума в системе.

«Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», — объяснили в Росстандарте.

Ранее россиян предупредили о подорожании Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade и Santa Fe.