В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром субботы, 17 января, в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Воздушная гавань по состоянию на 8:10 по московскому времени перестала принимать и выпускать самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ранее стало известно, что почти 100 украинских дронов сбили за минувшую ночь в небе над российскими регионами.

Большую часть беспилотников ликвидировали над Белгородской областью — 29. Еще 12 уничтожили над Курской, по четыре — над Астраханской и Ростовской областями.