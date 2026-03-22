В аэропорту Уфы сняли временные ограничения

В аэропорту Уфы отменили введенные утром 22 марта ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 08:24 по московскому времени.

Кореняко добавил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 25 дронов ВСУ в небе над российскими регионами.

Украинские беспилотники пытались атаковать Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Курскую и другие области.