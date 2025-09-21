В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи 21 сентября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале, пояснив, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 18 сентября, аналогичные временные ограничения ввели в аэропорту Оренбурга. Тогда Кореняко также подчеркнул, что они необходимы для безопасности полетов. Подобные меры применялись в Самаре и Саратове, а ночью на несколько часов прием и выпуск самолетов приостанавливал аэропорт Волгограда.

В тот же день Минобороны России сообщило о ликвидации 43 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами страны.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на Крым вечером 21 сентября. Беспилотник ударил по санаторию «Форос». Есть погибшие и пострадавшие.