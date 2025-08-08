В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — заявили в аэропорту.

Там добавили, что все службы готовы к работе после отмены мер. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров дополнительно.

Сотрудники аэропорта призвали с уважением отнестись к окружающим, не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, у всех санузлов есть фонтанчики с бесплатной водой.

Отследить информацию по своему рейсу можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта или в Telegram-боте.

Около часа назад ограничения ввели в аэропорту Геленджика.