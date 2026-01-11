В аэропорту Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах

Аэропорт Шереметьево опроверг сообщения о якобы хаотично разбросанных чемоданах и матрасах в зонах выдачи багажа. Соответствующее заявление воздушная гавань опубликовала в официальном телеграм-канале .

В администрации аэропорта сообщили, что распространяемая в ряде телеграм-каналов информация не соответствует действительности. В частности, в публикациях утверждалось, что в Терминале С якобы наблюдается скопление багажа и матрасов, что, по заявлению Шереметьево, не отражает реальной ситуации.

В аэропорту подчеркнули, что все матрасы убраны, а в залах ожидания и зонах выдачи багажа они отсутствуют. В подтверждение своих слов Шереметьево опубликовал фотографии из зон выдачи багажа Терминала С и «чистой зоны» Терминала B. Снимки, как уточняется, были сделаны 11 января в 12:30 по московскому времени.

Аэропорт также призвал администраторов телеграм-каналов публиковать проверенную информацию и не создавать поводов для паники среди пассажиров и сотрудников.

Из-за непогоды часть рейсов в аэропорту Шереметьево отменили или перенесли, пассажирам приходится пережидать снежный шторм в терминалах. Сотрудники воздушной гавани начали раздавать матрасы. Также авиакомпании предоставляют гостиницы.