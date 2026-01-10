Выдали матрасы. Что известно о коллапсе в аэропорту Шереметьево

Из-за непогоды часть рейсов в аэропорту Шереметьево отменили или перенесли, пассажирам приходится пережидать снежный шторм в терминалах. Сотрудники воздушной гавани начали раздавать матрасы, рассказала 360.ru одна из застрявших путешественниц, Елизавета.

Она уточнила, что авиакомпании предоставляют гостиницы, но для этого надо выходить за зону досмотра и идти к представителям. По ее словам, многие пассажиры устроились на матрасах, кто-то подстелил туристический коврик.

«Пока справляемся с помощью диванчиков в кафе», — добавила собеседница.

Ранее пассажирка отметила, что люди по-разному воспринимают вынужденные задержки в расписании и проблемы с выдачей багажа из-за снегопадов. Одна из путешественниц долго ругалась с сотрудницей аэропорта у информационной стойки, так как ее рейс задержали более чем на пять часов.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что большинство спокойно относятся к ситуации, «никаких забастовок» в воздушной гавани нет.