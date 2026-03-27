В аэропорту Пулково задержали более 52 рейсов

В аэропорту Пулково задержали на более чем два часа 52 рейса. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Ситуация в аэропорту Пулково на 09:00 по московскому времени: с момента последнего открытия воздушного пространства на прилет и вылет обслужены 21 рейс и порядка 2500 пассажиров», — заявили в Пулково.

Там добавили, что службы аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорого восстановления расписания. На более чем два часа задержаны 52 рейса на вылет, отменили 28 рейсов, с запасных аэропортов ожидают 18.

Ранее в пресс-службе Росавиации заявили, что целях безопасности в ночь на 27 марта в Пулкове ввели запрет на полеты самолетов. Также режим временных ограничений воздушного пространства в отдельных районах Ленинградской области повлек за собой изменения в графике рейсов калининградского аэропорта Храброво.