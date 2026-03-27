Более 40 рейсов задержали в Пулкове

В петербургском аэропорту Пулково задержали на вылет более 40 рейсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«Ситуация в аэропорту на 05:00 по московскому времени: задержаны на вылет более двух часов — 43 рейса, отменены на вылет ­– 23 рейса, на запасные аэродромы ушли — 23 рейса», — уточнили в аэропорту.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов в Пулкове в ночь на 27 марта. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти отразились на расписании рейсов в аэропорту Храброво.

Ранее в аэропорту Шереметьево корректировали расписание полетов из-за сигнала «Ковер». Пассажиров предупреждали, что им следовало быть готовыми к более длительному ожиданию.