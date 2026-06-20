В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты

Утром 20 июня в аэропорту Перми Большое Савино ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 08:32 по московскому времени.

В Росавиации подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При отмене угрозы авиагавань возобновит обслуживание рейсов.

Ранее стало известно, что силы ПВО за прошедшую ночью ликвидировали 187 украинских беспилотников в небе над Россией. БПЛА уничтожали над Липецкой, Астраханской, Воронежской, Московской и другими областями.